Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Römerberg - Unfallfluchten - Zeugen

Verursacher gesucht

Speyer / Römerberg (ots)

Es ereigneten sich mehrere Unfallfluchten im Dienstgebiet, bei denen Zeugen gesucht werden.

Unfall 1 (Speyer):

Am Donnerstagvormittag, gegen 10:20 Uhr fuhr eine 33-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Landwehrstraße und bog auf diesem in die Wormser Landstraße ab. Zwei unbekannte E-Scooter-Fahrer nutzten denselben Radweg in entgegengesetzter Richtung. Die Radfahrerin kollidierte mit einem der E-Scooter-Fahrer, wobei ihr Fahrrad beschädigt wurde. Sie wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Die unbekannten E-Scooter-Fahrer entfernten sich von der Unfallstelle. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Schaden von ca. 200 Euro.

Unfall 2 (Römerberg):

Am Donnerstagmittag, gegen 14:30 Uhr fuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem blauen PKW der Marke Skoda in der Lingenfelder Straße in Richtung Viehtriftstraße. Ein entgegenkommender schwarzer PKW der Marke Mercedes stieß beim vorbeifahren mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel der 29-Jährigen. Dadurch wurde der Außenspiegel des Skoda beschädigt, der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der schwarze Mercedes fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der Mercedes sei von einem Mann gefahren worden.

Unfall 3 (Speyer):

Im Zeitraum von Montag, den 03.08.2026, gegen 18:00 Uhr bis Dienstag, den 04.08.2026, gegen 07:00 Uhr parkte ein 23-Jähriger seinen weißen PKW der Marke Peugeot ordnungsgemäß in einer Parklücke im Pulvermühlweg. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen das Heck des geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Peugeot ein geschätzter Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Zeugen, die zu einem der oben genannten Unfälle Angaben machen können, oder die Verursacher der Unfälle selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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