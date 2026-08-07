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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Roller getunt und ohne Führerschein aber im Drogenrausch gefahren

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife einen zu schnell fahrenden Roller (Kleinkraftrad) in der Kilianstraße, welche sie in der Straße Am Gewerbering einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 23-jährige Fahrer gab an keinen Führerschein zu haben und sein Fahrzeug kurz zuvor auf unerlaubte Weise getunt zu haben, wodurch es schneller als die zugelassenen 25 km/h fahren konnte. Weiterhin bemerkten die Polizisten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 23-Jährigen, ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde schließlich durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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