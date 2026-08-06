Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Cannabis- und Alkoholkonsum auf Kinderspielplatz

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Mittwochvormittag, den 05.08.2026, wurden der Polizei in Ludwigshafen zwei Personen gemeldet, die sich auf einem Kinderspielplatz im Stadtteil Süd aufhalten und dort Alkohol sowie Cannabis konsumieren sollen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte beide Betroffenen antreffen. Einer dieser konsumierte beim Eintreffen der Streife noch einen Joint. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten bei einer Person eine weitere geringfügige Menge an Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Entsprechende Ermittlungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Die Person wurde der Örtlichkeit verwiesen. Im Zuge der Identitätsfeststellung stellte sich zudem heraus, dass gegen die andere kontrollierte Person ein offener Haftbefehl bestand. Die Person wurde im Anschluss an die Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Hinweis: Nach dem Konsumcannabisgesetz ist der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen sowie in den gesetzlichen Verbotszonen - unter anderem in einem Umkreis von 100 Metern um den Eingangsbereich von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Kinderspielplätzen - untersagt.

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