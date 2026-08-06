Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Alkoholisierter Motorradfahrer ohne Führerschein gestellt

Frankenthal (ots)

Am 05.08.26 kam es gegen 22:49 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Roxheimer Straße in 67227 Frankenthal nach Zeugenhinweisen bezüglich zwei mutmaßlich alkoholisierter Männer, welche mit einem Motorrad gefahren sein sollen.

Bei Eintreffen der Beamten entfernten sich die beiden Personen zunächst, ehe einer der beiden Männer, wenige Meter entfernt angetroffen werden konnte.

Bei dem 25-jährigen Tatverdächtigen konnten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden, weshalb ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den Fahrzeughalter wird wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizei rät, Fahrzeuge niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel zu führen. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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