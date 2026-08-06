PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Alkoholisierter Motorradfahrer ohne Führerschein gestellt

Frankenthal (ots)

Am 05.08.26 kam es gegen 22:49 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Roxheimer Straße in 67227 Frankenthal nach Zeugenhinweisen bezüglich zwei mutmaßlich alkoholisierter Männer, welche mit einem Motorrad gefahren sein sollen.

Bei Eintreffen der Beamten entfernten sich die beiden Personen zunächst, ehe einer der beiden Männer, wenige Meter entfernt angetroffen werden konnte.

Bei dem 25-jährigen Tatverdächtigen konnten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden, weshalb ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den Fahrzeughalter wird wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizei rät, Fahrzeuge niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel zu führen. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 13:41

    POL-PDLU: Lkw-Fahrer verliert Sattelauflieger und wird per Haftbefehl gesucht

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Ein verlorener Sattelauflieger führte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.08.2026, 2 Uhr) zur Festnahme eines Lkw-Fahrers in der Ludwigshafener Straße. Der Sattelauflieger hatte sich während der Fahrt vom Zugfahrzeug gelöst, kippte nach vorne auf die Straße und beschädigte dabei die Fahrbahn sowie die angrenzende Böschung. ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:40

    POL-PDLU: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht

    Neuhofen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (05.08.2026) gegen 22 Uhr in der Jahnstraße sucht die Polizei nach einem flüchtigen Fahrradfahrer. Ein Autofahrer befuhr die Jahnstraße in Richtung Limburgerhof hinter dem Radfahrer. Auf Höhe der Straße "Am Erlenbruchgraben" signalisierte der Radler per Handzeichen, nach links abbiegen zu wollen, und ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:39

    POL-PDLU: Körperverletzung führt zu Polizeieinsatz und Folgewiderstand

    Schifferstadt (ots) - Am späten Mittwochabend (05.08.2026, 22:30 Uhr) wurde der Polizei eine verletzte Person in der Hauptstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten Mann auf der Straße. Dieser wies Verletzungen im Gesicht sowie am Ellenbogen auf. Er gab an, von einem unbekannten Mann geschlagen worden zu sein. Eine medizinische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren