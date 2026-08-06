Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lkw-Fahrer verliert Sattelauflieger und wird per Haftbefehl gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Ein verlorener Sattelauflieger führte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.08.2026, 2 Uhr) zur Festnahme eines Lkw-Fahrers in der Ludwigshafener Straße. Der Sattelauflieger hatte sich während der Fahrt vom Zugfahrzeug gelöst, kippte nach vorne auf die Straße und beschädigte dabei die Fahrbahn sowie die angrenzende Böschung. Als Unfallursache wird ein technischer Defekt an der Kupplung des Zugfahrzeugs vermutet. Der Auflieger musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Bei der routinemäßigen Unfallaufnahme erlebte die Polizei jedoch eine Überraschung: Gegen den unverletzten Lkw-Fahrer lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg vor. Da er die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen. Nachdem der Mann eigenständig einen Ersatzfahrer für seine Zugmaschine organisiert hatte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht.

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