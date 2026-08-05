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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fund von potenziell explosivem Gefahrstoff sorgt für Großeinsatz und Evakuierung

Rödersheim-Gronau (ots)

Der Fund einer Flasche Pikrinsäure in einer Apotheke in der Walter-von-Vilbell-Straße hat am Dienstagnachmittag (04.08.2026, 17:25 Uhr) einen Großeinsatz ausgelöst. Das bereits mehrere Jahre alte Fläschchen wies kristalline Veränderungen auf. Der Stoff ist im ausgetrockneten Zustand hochexplosiv. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Aus Sicherheitsgründen wurde umgehend ein Absperrradius von 50 Metern eingerichtet. Die Polizei evakuierte in diesem Bereich die umliegenden Wohnanwesen und sperrte die Straßen ab. Parallel dazu forderten die Beamten die Entschärfer des Landeskriminalamtes (LKA) an. Die Spezialisten des Landeskriminalamtes gaben schließlich Entwarnung. Aufgrund der vorschriftsmäßigen Lagerung in einem Abluftschrank, bestand keine akute Gefahr. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden daraufhin beendet. Die Apothekenleitung muss die Entsorgung nun eigenständig über eine Fachfirma veranlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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