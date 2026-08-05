Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falscher Sparkassenmitarbeiter erbeutet Kreditkarte: 2.000 Euro Schaden nach Betrug

Neuhofen (ots)

Mit einer Betrugsmasche haben Unbekannte am gestrigen Dienstag (04.08.2026) eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Gegen 14:30 Uhr erhielt die 80-jährige Dame einen Telefonanruf eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse. Der Betrüger gaukelte vor, dass es in jüngster Zeit vermehrt zu unberechtigten Kontobewegungen gekommen sei. Zum Schutz ihres Vermögens müsse ein Bankmitarbeiter vorbeikommen, um ihre Kreditkarte abzuholen und diese sperren zu lassen. Noch während des laufenden Telefonats erschien der angekündigte Abholer an der Wohnanschrift der Frau in Neuhofen. Die arglose Seniorin händigte dem Mann die Kreditkarte mitsamt der PIN aus. Wenig später nutzten die Täter die erlangten Daten für eine unberechtigte Geldabhebung in einer Bankfiliale. Es entstand ein wirtschaftlicher Schaden von 2.000 Euro.

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