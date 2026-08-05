PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: ROADPOL Kontrollwoche "Speed" - Wenige Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-"Speed"-Kontrollwoche haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am gestrigen Dienstag (04.08.2026) eine gezielte Verkehrsüberwachung durchgeführt. Im Fokus der Aktion stand die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Steigerung der Verkehrssicherheit. In der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr richteten die Einsatzkräfte eine Kontrollstelle auf der K 13 bei Waldsee ein. Gemessen wurde der fließende Verkehr aus Richtung Waldsee kommend in Fahrtrichtung Altrip. Die Bilanz der einstündigen Messung fiel äußerst positiv aus: Bei erlaubten 50 km/h mussten die Beamten lediglich vier Verstöße feststellen und entsprechend ahnden. Die gemessene Spitzengeschwindigkeit war bei 64 km/h. Das Ergebnis zeigt, dass sich die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer erfreuliche an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 11:24

    POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) / Kleinniedesheim- Geschwindigkeitskontrollen

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Montag, den 04.08.2026 wurden vermehrt Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 24 Verstöße geahndet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit im Bereich der Baustelle auf der L457 in Fahrtrichtung Kleinniedesheim betrug hierbei 86 km/h bei erlaubten 50 ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 15:00

    POL-PDLU: Vorsicht vor Trickdieben - Aktuelle Warnmeldung

    Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Am 04.08.2026 kam es in Ludwigshafen-Oggersheim zu einen Trickdiebstahl durch betrügerisches Ansprechen auf offener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine unbekannte männliche Person eine Seniorin gegen 10 Uhr im Bereich Dürkheimer Straße/Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße an und verwickelte diese in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf wurden der Seniorin gemeinsam mit einer ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 13:33

    POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Garten

    Speyer (ots) - In der Zeit von Sonntag, dem 02.08.2026, 18:00 Uhr bis Montag, den 03.08.2026, 07:40 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Garten eines Einfamilienhauses in der Remlingstraße ein. Hierbei wurde die Gartentür beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen haben die unbekannten Täter nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden in zweistelliger Höhe. Zeugen, die im genannten Zeitraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren