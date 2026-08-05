Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: ROADPOL Kontrollwoche "Speed" - Wenige Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-"Speed"-Kontrollwoche haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am gestrigen Dienstag (04.08.2026) eine gezielte Verkehrsüberwachung durchgeführt. Im Fokus der Aktion stand die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Steigerung der Verkehrssicherheit. In der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr richteten die Einsatzkräfte eine Kontrollstelle auf der K 13 bei Waldsee ein. Gemessen wurde der fließende Verkehr aus Richtung Waldsee kommend in Fahrtrichtung Altrip. Die Bilanz der einstündigen Messung fiel äußerst positiv aus: Bei erlaubten 50 km/h mussten die Beamten lediglich vier Verstöße feststellen und entsprechend ahnden. Die gemessene Spitzengeschwindigkeit war bei 64 km/h. Das Ergebnis zeigt, dass sich die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer erfreuliche an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält.

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