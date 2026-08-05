POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz)
Kleinniedesheim- Geschwindigkeitskontrollen
Frankenthal (Pfalz) (ots)
Am Montag, den 04.08.2026 wurden vermehrt Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 24 Verstöße geahndet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit im Bereich der Baustelle auf der L457 in Fahrtrichtung Kleinniedesheim betrug hierbei 86 km/h bei erlaubten 50 km/h.
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