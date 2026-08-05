Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Am 04.08.2026 kam es in Ludwigshafen-Oggersheim zu einen Trickdiebstahl durch betrügerisches Ansprechen auf offener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine unbekannte männliche Person eine Seniorin gegen 10 Uhr im Bereich Dürkheimer Straße/Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße an und verwickelte diese in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf wurden der Seniorin gemeinsam mit einer ...

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