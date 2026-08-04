Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorsicht vor Trickdieben - Aktuelle Warnmeldung

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am 04.08.2026 kam es in Ludwigshafen-Oggersheim zu einen Trickdiebstahl durch betrügerisches Ansprechen auf offener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine unbekannte männliche Person eine Seniorin gegen 10 Uhr im Bereich Dürkheimer Straße/Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße an und verwickelte diese in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf wurden der Seniorin gemeinsam mit einer hinzukommenden weiblichen Komplizin Halsketten und ein Ring angeboten. Trotz des geäußerten entgegenstehenden Willens der Seniorin wurden ihr mehrere Halsketten durch die männliche Person angelegt und auf Verlangen schließlich wieder abgenommen. Anschließend flüchtete das Duo in einem silbernen Mercedes-Benz mit französischem Kennzeichen. Erst später bemerkte die Seniorin, dass ihre Halskette gestohlen worden war. Die beiden Täter werden als 30 bis 40 Jahre alt und sehr gepflegt beschrieben. Die männliche Person trug einen blau-weißen Leinenanzug. Die weibliche Komplizin trug ein schickes braunes Kopftuch. Die Polizeiwache Oggersheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0621/963-24650 zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungsversuchen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen fremde Personen unvermittelt zu nahekommen oder versuchen, Sie durch Gespräche, Umarmungen oder vermeintliche Geschenke abzulenken. Verständigen Sie im Verdachtsfall umgehend die Polizei. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

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