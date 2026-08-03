POL-PDLU: Polizeihubschrauber über Ludwigshafen
Ludwigshafen (ots)
Am Montagmorgen kreiste für ungefähr eine Stunde der Polizeihubschrauber über Ludwigshafen. Grund war die seit Samstag bestehende Sperrung der Hochstraße Nord und deren Auswirkung auf den Straßenverkehr. Diese Maßnahme diente der Erkennung und Optimierung von möglichen Problemstellen im Zusammenhang mit den Sperrmaßnahmen.
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