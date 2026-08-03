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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeihubschrauber über Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen kreiste für ungefähr eine Stunde der Polizeihubschrauber über Ludwigshafen. Grund war die seit Samstag bestehende Sperrung der Hochstraße Nord und deren Auswirkung auf den Straßenverkehr. Diese Maßnahme diente der Erkennung und Optimierung von möglichen Problemstellen im Zusammenhang mit den Sperrmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24204
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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