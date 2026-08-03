POL-PDLU: Polizeihubschrauber über Ludwigshafen

Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Ein 83-Jähriger aus Ludwigshafen zeigte am Samstag, den 01.08.2026, einen Betrug zu seinem Nachteil an. Der Mann sei durch eine unbekannte Frau angerufen worden. Diese habe ihn von einer Geldanlage mit einer Gewinnausschüttung von 60.000EUR überzeugt. Mithilfe einer App habe sich die Täterin Zugriff auf das Mobilgerät des Geschädigten verschafft. Hier tätigte sie eigenständig ...

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