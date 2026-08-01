POL-PDLU: Roller von Parkplatz entwendet

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am frühen Donnerstagabend entwendete ein junger Erwachsener in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Innenstadt mehrere Getränkedosen und wurde hierbei durch einen Ladendetektiv beobachtet. Als der Sicherheitsdienst den Mann zur Rede stellte, warf dieser ein Messer weg. Die Polizeibeamten konnten das Messer auffinden und sicherstellen sowie den Beschuldigten auf die Dienststelle bringen um dort mit diesem weitere Maßnahmen im Rahmen des ...

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