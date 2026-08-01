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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Roller von Parkplatz entwendet

Ludwigshafen-Oppau (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30.07.2026, gegen 17:00 Uhr, und Freitag, dem 31.07.2026, gegen 05:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz gegenüber dem Oppauer Stadtpark an der L523 in Ludwigshafen ein weißer Roller der Marke Piaggio entwendet. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Hinblick auf den entwendeten Roller gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail via piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963 24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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