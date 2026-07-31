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POL-PDLU: Speyer - Pedelec gestohlen und wieder zurückbekommen - Eigentümer eines weiteren Pedelecs gesucht

POL-PDLU: Speyer - Pedelec gestohlen und wieder zurückbekommen - Eigentümer eines weiteren Pedelecs gesucht
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Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 28.07.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, den 30.07.2026, 17:30 Uhr hatte ein 32-Jähriger sein Pedelec der Marke Cube an einem Fahrradständer in der Straße Alte Ziegelei abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Ein unbekannter Täter öffnete das Schloss gewaltsam und stahl das Pedelec. Der 32-Jährige hatte sein Pedelec zuvor mit GPS ausgerüstet, sodass er, nachdem er den Diebstahl bemerkte, das Pedelec orten konnte. Das Pedelec des 32-Jährigen war mit einem weiteren, weißen Pedelec der Marke Rockrider, an einem Fahrradständer in der Straße Zum Schlangenwühl abgestellt und mit einem Schloss zusammengeschlossen. Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten das Schloss von beiden Fahrrädern mit einem Bolzenschneider geöffnet hatte, wurde das Cube-Pedelec dem 32-Jährigen wieder ausgehändigt und das Rockrider-Pedelec sichergestellt.

Personen, die Hinweise zu dem Pedelec-Dieb oder dem Eigentümer des Rockrider-Pedelec machen können, sowie der Eigentümer des Rockrider-Pedelec selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.de in Verbindung setzen. Das Rockrider-Pedelec kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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