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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen/Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, zwischen 15:25 - 16:00 Uhr parkte eine Frau ihren schwarzen PKW der Marke VW auf dem Parkplatz vor dem Cura-Center in der Iggelheimer Straße. Ein unbekannter PKW stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den VW und verursachte einen Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte PKW von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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