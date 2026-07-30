Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Mittwoch, den 29.07.2026 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Fahrrad an Kreuzung der Pfalzgrafenstraße mit der Wittelsbachstraße in Ludwigshafen. Bei dem Unfallverursacher handelte es ich um den Fahrradfahrer, welcher mutmaßlich stürzte und sich anschließend von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung entfernte.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000,00 Euro.

Hat jemand den Verkehrsunfall beobachtet und/-oder kann Hinweise zum flüchtigen Fahrradfahrer geben?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

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