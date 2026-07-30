POL-PDLU: Speyer - Unter Einfluss von THC PKW gefahren

Speyer (ots) - Am 20.07.2026 wurde einem 36-jährigen das Fahrrad gestohlen. Der 36-jährige Geschädigte entdeckte sein Fahrrad am 29.07.2026 auf einer Internetverkaufsplattform und vereinbarte mit dem Ersteller des Angebotes einen Verkaufstermin. Zu diesem Termin brachte der Geschädigte die Polizei mit, welche den 56-jährigen Verkäufer des Fahrrades vor Ort festnehmen konnte. Gegen den 56-Jährigen wurde ein ...

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