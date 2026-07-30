POL-PDLU: Speyer - Unter Einfluss von THC PKW gefahren
Speyer (ots)
Am Mittwochabend, gegen 22:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Iggelheimer Straße. Die eingesetzten Beamten bemerkten bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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