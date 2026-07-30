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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Einfluss von THC PKW gefahren

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Iggelheimer Straße. Die eingesetzten Beamten bemerkten bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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