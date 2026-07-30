Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, den 27.07.2026, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr - 17:30 Uhr, parkte ein Mann seinen grauen PKW der Marke Mazda ordnungsgemäß in einer Parkbucht im Ziegelofenweg. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren die Fahrerseite des PKW und beschädigte diesen. Am PKW entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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