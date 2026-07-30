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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gestohlenes Fahrrad im Internet wiedergefunden

Speyer (ots)

Am 20.07.2026 wurde einem 36-jährigen das Fahrrad gestohlen. Der 36-jährige Geschädigte entdeckte sein Fahrrad am 29.07.2026 auf einer Internetverkaufsplattform und vereinbarte mit dem Ersteller des Angebotes einen Verkaufstermin. Zu diesem Termin brachte der Geschädigte die Polizei mit, welche den 56-jährigen Verkäufer des Fahrrades vor Ort festnehmen konnte. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Wer sich für den Diebstahl des Fahrrades verantwortlich zeigt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Fahrrad selbst konnte seinem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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