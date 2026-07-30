Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeiliche Kontrollstelle am Südbahnhof: Fünf Verstöße geahndet

Schifferstadt (ots)

Die Polizei Schifferstadt hat in der Nacht von Mittwoch (29.07.2026) auf Donnerstag stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 23:15 Uhr und 00:30 Uhr wurde die Kontrollstelle auf dem Parkplatz des Südbahnhofs eingerichtet. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen mussten die eingesetzten Beamten insgesamt fünf Beanstandungen registrieren. Ein Autofahrer hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. In zwei Fällen konnten die Fahrzeugführer ihren Führerschein nicht vorzeigen. Zudem wurde zweimal das Fehlen oder die Unvollständigkeit des Erste-Hilfe-Materials (Verbandskasten) bemängelt. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell