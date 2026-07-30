PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeiliche Kontrollstelle am Südbahnhof: Fünf Verstöße geahndet

Schifferstadt (ots)

Die Polizei Schifferstadt hat in der Nacht von Mittwoch (29.07.2026) auf Donnerstag stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 23:15 Uhr und 00:30 Uhr wurde die Kontrollstelle auf dem Parkplatz des Südbahnhofs eingerichtet. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen mussten die eingesetzten Beamten insgesamt fünf Beanstandungen registrieren. Ein Autofahrer hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. In zwei Fällen konnten die Fahrzeugführer ihren Führerschein nicht vorzeigen. Zudem wurde zweimal das Fehlen oder die Unvollständigkeit des Erste-Hilfe-Materials (Verbandskasten) bemängelt. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 11:32

    POL-PDLU: Zweifacher Einbruchsversuch gescheitert: Alarmanlage vertreibt Täter

    Altrip (ots) - Ein unbekannter Täter hat in den Nächten zum 26.07. und 28.07.2026, jeweils zwischen 3 und 4 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Speyerer Straße in Altrip einzubrechen. Der Kriminelle versuchte durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus zu gelangen. In beiden Fällen löste die Alarmanlage aus und vertrieb den Täter. Der Hauseigentümer befand ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 11:31

    POL-PDLU: Verkehrsunfall infolge Vorfahrtsmissachtung: Eine Person leicht verletzt

    Schifferstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Jägerstraße und der Klappengasse in Schifferstadt erlitt am Mittwochabend (29.07.2026) eine Autofahrerin leichte Verletzungen. Gegen 19 Uhr befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Jägerstraße und beabsichtigte, die Kreuzung zur Klappengasse geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah er das von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren