Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zweifacher Einbruchsversuch gescheitert: Alarmanlage vertreibt Täter

Altrip (ots)

Ein unbekannter Täter hat in den Nächten zum 26.07. und 28.07.2026, jeweils zwischen 3 und 4 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Speyerer Straße in Altrip einzubrechen. Der Kriminelle versuchte durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus zu gelangen. In beiden Fällen löste die Alarmanlage aus und vertrieb den Täter. Der Hauseigentümer befand sich im Urlaub und beobachtete die Versuche über seine Überwachungskamera. Ein herbeigerufener Verwandter durchsuchte das Haus mit der Polizei. Der Unbekannte gelangte zu keinem Zeitpunkt in das Innere des Hauses, es wurde nichts entwendet. Zurück blieben Sachschäden an Tür und Fenster. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Speyerer Straße nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4911-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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