Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall infolge Vorfahrtsmissachtung: Eine Person leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Jägerstraße und der Klappengasse in Schifferstadt erlitt am Mittwochabend (29.07.2026) eine Autofahrerin leichte Verletzungen. Gegen 19 Uhr befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Jägerstraße und beabsichtigte, die Kreuzung zur Klappengasse geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah er das von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Auto einer 24-jährigen Fahrerin, die die Klappengasse befuhr. Da an dieser Kreuzung die gesetzliche "Rechts-vor-Links"-Regelung gilt, missachtete der Mann die Vorfahrt, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die Autofahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen am Bein. Ein verständigter Rettungswagen übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell