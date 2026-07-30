Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 3.000 Euro

Limburgerhof (ots)

Ein besonders dreister Fall von Trickdiebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag (29.07.2026) in Limburgerhof. Eine 91-jährige Seniorin wurde Opfer von Kriminellen, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben. Gegen 16 Uhr erhielt die lebensältere Frau zunächst einen Telefonanruf von einer angeblichen Bank. Der Anrufer behauptete fälschlicherweise, dass jemand unberechtigt versucht habe, eine größere Summe Geld von ihrem Konto abzuheben. Noch während des laufenden Telefonats klingelte es an der Wohnungstür der völlig überforderten Seniorin. Vor der Tür stand ein Komplize des Anrufers, der sich ebenfalls als Mitarbeiter der vermeintlichen Bank ausgab. Der Mann verschaffte sich Zutritt zur Wohnung, ergriff eine auf dem Tisch liegende Bankkarte und gab vor, diese überprüfen zu müssen. In einem unbeobachteten Moment flüchtete der Täter mit der Karte aus den Räumlichkeiten. Als die Seniorin kurz darauf ihrer Tochter von dem Vorfall berichtete, flog der Schwindel auf. Eine Überprüfung des Kontos zeigte, dass die Täter bereits 3.000 Euro unberechtigt abgebucht hatten. Wie die Täter an das Bargeld gelangten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Seniorin erstattete gemeinsam mit ihrer Tochter Anzeige bei der Polizei.

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