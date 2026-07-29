POL-PDLU: Autofahrer mit über 3 Promille Unfall verursacht

Speyer (ots) - Am Montagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15:45 - 16:10 Uhr parkte eine Frau ihren silber-grauen PKW der Marke Audi auf dem Parkplatz eines Discounters in der Else-Krieg-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Fahrzeugheck. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren oder Ausfahren aus einem Parkplatz hinter dem Audi gegen diesen und entfernte sich anschließend ...

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