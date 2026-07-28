Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15:45 - 16:10 Uhr parkte eine Frau ihren silber-grauen PKW der Marke Audi auf dem Parkplatz eines Discounters in der Else-Krieg-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Fahrzeugheck. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren oder Ausfahren aus einem Parkplatz hinter dem Audi gegen diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am beschädigten PKW entstand ein geschätzter Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher auf dem Parkplatz des LIDL machen können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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