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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mitarbeiter eines Möbelgeschäfts mit Pfefferspray angegriffen

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Montagmittag (27. Juli 2026) ist ein Mitarbeiter eines Möbelgeschäfts in der Ludwigstraße bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl leicht verletzt worden. Zwei bislang unbekannte Männer flüchteten, nachdem einer von ihnen den Angestellten mit Pfefferspray besprüht hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden unbekannten Männer gegen 12:25 Uhr das Möbelgeschäft und fielen dem Mitarbeiter durch ihr auffälliges Verhalten auf. Da dieser von einem möglichen Diebstahl ausging, sprach er die Männer beim Verlassen des Geschäfts an und forderte sie auf, stehen zu bleiben.

Die Unbekannten ignorierten die Aufforderung und flüchteten aus dem Geschäft. Zuvor setzte einer der Männer Pfefferspray gegen den Mitarbeiter ein. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Männern oder zum Tatgeschehen machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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