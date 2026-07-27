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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tuning-Kontrolle in Schifferstadt - Weiterfahrt untersagt

Schifferstadt (ots)

Bei einer Kontrollstelle in der Speyerer Straße hat die Polizei Schifferstadt am 25.07.2026 gegen 0 Uhr ein verkehrsunsicheres Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der 26-jährige Fahrer war vom Kreisverkehr Herzog-Otto-Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs, als er kontrolliert wurde. Am Auto waren ein unzulässiges Fahrwerk, veränderte Felgen, eine modifizierte Bremsanlage und Distanzscheiben verbaut. Obwohl der Fahrer Dokumente und Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung Teil I vorzeigen konnte, fehlte die zwingend erforderliche Kombinationsabnahme. Da sich die Bauteile gegenseitig beeinflussen, war die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Sie ist ab sofort nur noch für direkte Wege zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis zulässig. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

 
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