Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Sonntagmorgen, den 26.07.2026 gegen 03:40 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann auf einem E-Scooter in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten drogentypische Auffallerscheinungen durch die Streife festgestellt werden. Der Mann gestand, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Anschließend wurde der 25-jährige, zwecks Blutentnahme, in ein Krankenhaus verbracht. Der E-Scooter wurde daraufhin durch die Polizei sichergestellt.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

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