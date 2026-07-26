Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Familienstreit eskaliert - Sohn nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in einem Wohnanwesen in Ludwigshafen zu einem Streit zwischen einem Vater und seinem erwachsenen Sohn. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte eine zunächst verbale Auseinandersetzung zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leichte Verletzungen erlitten. Im weiteren Verlauf soll der Sohn seinen Vater verfolgt und mehrfach mit dem Tod bedroht haben. Der Vater verständigte daraufhin die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Sohn einen Wert von 2,75 Promille, beim Vater 1,58 Promille. Da sich die Situation vor Ort nicht beruhigte und weitere Straftaten zu befürchten waren, nahm die Polizei den Sohn in Gewahrsam.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

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