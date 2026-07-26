PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Familienstreit eskaliert - Sohn nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in einem Wohnanwesen in Ludwigshafen zu einem Streit zwischen einem Vater und seinem erwachsenen Sohn. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte eine zunächst verbale Auseinandersetzung zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leichte Verletzungen erlitten. Im weiteren Verlauf soll der Sohn seinen Vater verfolgt und mehrfach mit dem Tod bedroht haben. Der Vater verständigte daraufhin die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Sohn einen Wert von 2,75 Promille, beim Vater 1,58 Promille. Da sich die Situation vor Ort nicht beruhigte und weitere Straftaten zu befürchten waren, nahm die Polizei den Sohn in Gewahrsam.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 11:39

    POL-PDLU: Auseinandersetzung auf Bahnhofsvorplatz - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigshafen (ots) - Im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz kam es am späten Abend des 25.07.2026 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Mann zunächst mit einer Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf wurde er von mehreren unbekannten Tätern geschlagen. Der Geschädigte erlitt unter anderem ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 08:05

    POL-PDLU: Geburtstagsfeier bei Landwirtschaftsbetrieb eskaliert - mehrere Ingewahrsamnahmen

    Hochdorf-Assenheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr wurden Beamte der PI Schifferstadt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hochdorf-Assenheim gerufen. Anwohner hatten sich über ruhestörenden Lärm durch laute Musik beschwert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, zeigten sich die Grundstücksinhaber verbal aggressiv, beleidigten die eingesetzten ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 08:03

    POL-PDLU: E-Scooter Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss kontrolliert

    Schifferstadt (ots) - Beamte der PI Schifferstadt führten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 24.07.26 - 25.07.26, eine stationäre Kontrollstelle auf dem Parkplatz des Südbahnhofs durch. Hierbei wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten (Gurtverstöße, Beleuchtungsmängel, abgelaufener TÜV) an mehreren KFZ festgestellt. Gegen Mitternacht wurde auch ein 20-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren