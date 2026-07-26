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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auseinandersetzung auf Bahnhofsvorplatz - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz kam es am späten Abend des 25.07.2026 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Mann zunächst mit einer Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf wurde er von mehreren unbekannten Tätern geschlagen. Der Geschädigte erlitt unter anderem Nasenbluten sowie Prellungen im Bereich der Rippen. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte er ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief aufgrund fehlender Täterhinweise ohne Erfolg.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

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Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
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Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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