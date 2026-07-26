Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geburtstagsfeier bei Landwirtschaftsbetrieb eskaliert - mehrere Ingewahrsamnahmen

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr wurden Beamte der PI Schifferstadt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hochdorf-Assenheim gerufen. Anwohner hatten sich über ruhestörenden Lärm durch laute Musik beschwert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, zeigten sich die Grundstücksinhaber verbal aggressiv, beleidigten die eingesetzten Beamten und drohten diesen körperliche Gewalt an. Einer der Beteiligten schlug auf ein abgestelltes Polizeifahrzeug. Auf Grund der großen Personenanzahl und der aggressiven Grundstimmung der Personen forderten die Polizeibeamten Verstärkung an, nachdem sich immer mehr Gäste in die polizeilichen Maßnahmen einmischten. Nach Eintreffen weiterer Polizeikräfte wurden letztendlich 4 Beteiligte in polizeiliches Gewahrsam genommen, darunter die beiden Grundstücksinhaber. Entsprechende Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

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