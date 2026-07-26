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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss kontrolliert

Schifferstadt (ots)

Beamte der PI Schifferstadt führten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 24.07.26 - 25.07.26, eine stationäre Kontrollstelle auf dem Parkplatz des Südbahnhofs durch. Hierbei wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten (Gurtverstöße, Beleuchtungsmängel, abgelaufener TÜV) an mehreren KFZ festgestellt. Gegen Mitternacht wurde auch ein 20-jähriger E-Scooter Fahrer aus Schifferstadt kontrolliert. Bei dem Mann ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab 0,65 Promille, zusätzlich stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Weiterfahrt wurde dem Mann daraufhin untersagt und der E-Scooter zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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