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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es im Bereich der Raschigstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein Autofahrer beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand abgestelltes Postfahrzeug. Dessen geöffnete Beifahrertür wurde durch den Aufprall gegen eine Frau gedrückt, die sich zu diesem Zeitpunkt an dem Fahrzeug befand. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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