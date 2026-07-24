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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sturz mit dem Fahrrad unter Alkoholeinfluss

Altrip (ots)

Ein aufmerksamer Mitteiler meldete der Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstagabend, den 23.07.2026 gegen 18:30 Uhr, einen gestürzten Radfahrer in der Friedrichstraße. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten den 57-jährigen Mann auf der Straße sitzend an. Bei dem Radfahrer konnten deutliche Anzeichen des Alkoholkonsums festgestellt werden. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort mit dem alkoholisierten Mann nicht durchgeführt werden konnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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