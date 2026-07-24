Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht auf Fahrt unter Drogeneinfluss

Waldsee (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag, den 23.07.2026 gegen 13 Uhr, zogen Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen berauschten Fahrer aus dem Verkehr. Der 45-Jährige befuhr mit seinem vierrädrigen Leichtkraftrad die Altriper Straße von Altrip kommend in Fahrtrichtung Waldsee. Während der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

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