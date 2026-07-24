Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Speyer (ots)

Gegen 17:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Ludwigstraße/Zeppelinstraße ein Unfall mit verletztem Pedelec-Fahrer. Der 82-jährige Radler bog bei grüner LZA von der Ludwigstraße nach links in die Zeppelinstraße ab, wo die 59-jährige Fußgängerin bei Grünlicht ordnungsgemäß den Fußgängerüberweg überquerte. Der Radfahrer bemerkte diese zu spät und führte eine Vollbremsung durch, wodurch er das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Zu einer Kollision mit der Fußgängerin kam es nicht. Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit einer blutenden Risswunde am linken Ringfinger in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden von ca. 50 EUR.

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