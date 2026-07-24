POL-PDLU: Rollerfahrer verletzt
Harthausen (ots)
verletzt (24/2307) Am Donnerstag befuhr ein 60-jähriger Roller-Fahrer gegen 07:30 Uhr in Harthausen die Speyerer Straße. Aufgrund tiefstehender Sonne erkannte er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten LKW zu spät und kollidiert mit diesem. Er stürzte und zog sich hierbei Schürfwunden am Hals, der rechten Hand und am rechten Knie zu. An dem Roller entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.
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