POL-PDLU: Rollerfahrer verletzt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es in der Schanzstraße in Ludwigshafen gegen 16:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen aus Ruppertsberg und einem 28-Jährigen aus Ludwigshafen. Die beiden Männer begegneten sich mit ihren PKW an einer Engstelle auf der Straße. Nachdem keiner der beiden Fahrer dem ...

mehr