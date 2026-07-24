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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneute Großkontrolle im Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, fand in der nördlichen Innenstadt erneut eine Großkontrolle der Polizei und unterschiedlichen Abteilungen der Stadt Ludwigshafen statt. Neben Gaststättenkontrollen wurden auch Personen- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten Verstößen gegen das Glücksspiel- und Pflichtversicherungsgesetz, sowie zahlreiche Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr festgestellt werden. Es wurden Parkverstöße im mittleren zweistelligen Bereich bekannt, zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 96324204
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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