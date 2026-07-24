Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es in der Schanzstraße in Ludwigshafen gegen 16:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen aus Ruppertsberg und einem 28-Jährigen aus Ludwigshafen. Die beiden Männer begegneten sich mit ihren PKW an einer Engstelle auf der Straße. Nachdem keiner der beiden Fahrer dem jeweils anderen Platz machen wollte, stieg der 28-Jährige Ludwigshafener aus, beleidigte sein Gegenüber und schlug in dessen Fahrzeug. Auch der 31-Jährige stieg daraufhin aus und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der 28-Jährige erlitt eine blutende Nase. Die Parteien wurden durch Zeugen getrennt, welche auch die Polizei informierten. Gegen beide Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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