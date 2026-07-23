Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen (Gartenstadt) - Flächenbrand

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026 gegen 03:00 Uhr, wurde der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen ein brennendes Feld in der Nähe des Holz'schen Weihers in Ludwigshafen-Gartenstadt gemeldet. Hier brannte eine Fläche von ca. 100m2. Noch während den Löscharbeiten durch die verständigte Polizei wurde ein zweiter Brand auf einem nahegelegenen Feld gemeldet in ungefähr der gleichen Größe gemeldet. Die Brände konnten durch die Berufsfeuerswehr Ludwigshafen und die Polizeikräfte gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Im Rahmen der Begehung beider Brandstellen konnten Hinweise erlangt werden, welche nicht auf eine Selbstentzündung hindeuten. Es wird um Zeugenangaben und sachdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de gebeten.

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