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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeikontrollen in Mutterstadt und Waldsee - Zahlreiche Verstöße registriert

Mutterstadt (ots)

Am Mittwoch (22.07.2026) führte die Polizei Schifferstadt an der L530 bei Mutterstadt sowie in der Ludwigshafener Straße in Waldsee Verkehrskontrollen durch. Bei einer Geschwindigkeitsmessung gegen 11:30 Uhr auf der L530 wurden insgesamt 14 Tempoverstöße registriert. Zudem kontrollierten die Beamten einen Pkw-Fahrer, bei dessen Fahrzeug ein nicht eingetragener Heckdiffusor festgestellt wurde. Da Prüfzeichen und Dokumente fehlten, erhielt er eine Kontrollaufforderung. Somit müssen die Dokumente in einer gewissen Frist vorgezeigt werden. Kann der 23-jährige Fahrer diese nicht nachreichen, droht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis. Bei einer anschließenden Messstelle in der Ludwigshafener Straße in Waldsee kam es zu weiteren fünf Geschwindigkeits- und zwei Gurtverstößen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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