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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrer unter Cannabiseinfluss aus dem Verkehr gezogen

Mutterstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (21.07.2026) betrieb die Polizei eine stationäre Kontrollstelle am Ortseingang von Mutterstadt in Fahrtrichtung Maudach. Bei schwachem Verkehrsaufkommen kontrollierten die Beamten insgesamt 15 Fahrzeuge des an- und abfließenden Verkehrs und stellten dabei mehrere Mängelberichte aus. Gegen 23:45 Uhr stoppte die Polizei in der Ludwigshafener Straße im Rahmen dieser Kontrollen einen unter Drogeneinfluss stehenden Pkw-Fahrer. Bei dem 40-jährigen Fahrer stellten die Beamten deutliche, drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Mann gab noch vor Ort zu, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein anschließender Urintest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen, um den genauen Wirkstoffgehalt zu bestimmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Auf den Fahrer wartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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