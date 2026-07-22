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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Großkontrolle im Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag, den 21.07.2026, 17:30 Uhr bis Mittwoch, den 22.07.2026, 01:30 Uhr, führte die Polizei eine Großkontrolle im Stadtteil Hemshof durch. Neben Verkehrs- und Personenkontrollen wurden gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen Gaststättenkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden Verstöße gegen das Glücksspielgesetz, Trunkenheitsfahrten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt und Haftbefehle vollstreckt. Ebenfalls involviert war die Verkehrsüberwachung, welche Parkverstöße im dreistelligen Bereich ahndete und etliche Fahrzeuge abschleppen ließ.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963 24204
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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