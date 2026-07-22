POL-PDLU: Großkontrolle im Stadtteil Hemshof

Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Spaldinger Straße. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen als er dabei, die zuvor hinter ihm fahrende Fahrradfahrerin übersah. Durch die Kollision kam die 65-Jährige zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ...

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