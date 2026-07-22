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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leicht verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Spaldinger Straße. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen als er dabei, die zuvor hinter ihm fahrende Fahrradfahrerin übersah. Durch die Kollision kam die 65-Jährige zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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