Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Speyer (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde gegen 02:30 Uhr ein E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, der auf dem Geh- und Radweg in der Bahnhofstraße unterwegs war. Da sich bei der Kontrolle Hinweise auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung des 30-jährigen Fahrers ergaben, wurden ein Alkohol-sowie ein Drogentest durchgeführt. Der Verdacht der Beamten bestätigte sich. Die Tests verliefen positiv auf Amphetamin und Kokain und ergaben einen Wert von 0,74 Promille. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da der E-Scooter mit einem Kennzeichen aus dem Jahr 2023 versehen war, muss sich der 30-Jährige neben der Trunkenheit im Verkehr auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

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