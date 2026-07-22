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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbörse in Bekleidungsgeschäft entwendet

Speyer (ots)

Opfer eines sogenannten Taschendiebstahls wurde am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr eine 81-Jährige, als sich diese in einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße befand. Die Seniorin bewahrte ihre Geldbörse dabei in ihrem Rucksack auf, den sie zum Anprobieren eines Pullovers kurz absetzte. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss geöffnet und ihre Geldbörse entwendet worden war.

Die Polizei warnt:

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen, indem sie beispielsweise ihre Opfer anrempeln oder diese ablenken, während ihre Komplizen in die Tasche greifen. Die Methoden sind hierbei vielfältig

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und Mobiltelefone immer 
     in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung 
     möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
   - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
     Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
     oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Seien Sie besonders im Gedränge, z.B. bei Veranstaltungen oder 
     kurz vor Ladenschluss sowie in stark frequentierten, 
     öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam und schützen Sie ihr 
     Eigentum!
   - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
     (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
     Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Auf der Homepage www.polizei-beartung.de finden Sie weitere Tricks, die Taschendiebe häufig anwenden, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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