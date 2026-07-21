PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zweirad-Kollision beim Überholen auf der L528

Böhl-Iggelheim (ots)

Ein missglücktes Überholmanöver zwischen zwei Zweiradfahrern führte am Montagabend auf der Landstraße 528 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin. Am Montag, den 20.7.2026 gegen 20:20 Uhr befuhr eine 31-jährige Motorradfahrerin die L528 (Speyerer Straße) von Böhl-Iggelheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. Vor ihr war ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in derselben Richtung unterwegs. Als der vorausfahrende Leichtkraftradfahrer ein Handzeichen gab, setzte die nachfolgende Motorradfahrerin zum Überholen an. Dabei kam es zur Kollision: Die Motorradfahrerin touchierte das Leichtkraftrad, das sich in der Mitte der Fahrspur befand. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Das Leichtkraftrad des Jugendlichen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1250 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 15:55

    POL-PDLU: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer

    Schifferstadt (ots) - Gleich mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten deckten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik am Montagnachmittag (20.7.2026) bei einer Verkehrskontrolle in Schifferstadt auf. Gegen 13 Uhr richteten die Beamten in der Speyerer Straße eine Kontrollstelle ein und stoppten dort einen Pkw-Fahrer für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bei der genaueren Überprüfung ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 15:54

    POL-PDLU: Verkehrsunfall in Neuhofen: Pkw kollidiert mit Baum

    Neuhofen (ots) - Ein unachtsamer Moment führte am Montagmorgen (20.7.2026) zu einem Verkehrsunfall im "Eichelgarten" in Neuhofen. Eine Autofahrerin kam dabei mit dem Schrecken davon. Gegen 10:15 Uhr befuhr die 80-jährige Autofahrerin die Straße "Eichelgarten" in Fahrtrichtung Ludwigshafener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug aufgrund von Unachtsamkeit der Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 14:29

    POL-PDLU: Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger: Mit gelben Westen sicher zur Schule

    Speyer (ots) - Verkehrsunterricht: Verkehrswacht und Polizei informieren ca. 800 Erstklässler Nur noch wenige Tage, dann heißt es wieder früh aufstehen für alle Schulkinder. Insbesondere für die Schulanfänger sind die ersten Tage mit viel Aufregung verbunden. Mit dem neuen Lebensabschnitt beginnt für sie auch die aktive und regelmäßige Teilnahme am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren