PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall in Neuhofen: Pkw kollidiert mit Baum

Neuhofen (ots)

Ein unachtsamer Moment führte am Montagmorgen (20.7.2026) zu einem Verkehrsunfall im "Eichelgarten" in Neuhofen. Eine Autofahrerin kam dabei mit dem Schrecken davon. Gegen 10:15 Uhr befuhr die 80-jährige Autofahrerin die Straße "Eichelgarten" in Fahrtrichtung Ludwigshafener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug aufgrund von Unachtsamkeit der Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Baumstamm brach. Das Auto wurde bei der Kollision massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 14:29

    POL-PDLU: Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger: Mit gelben Westen sicher zur Schule

    Speyer (ots) - Verkehrsunterricht: Verkehrswacht und Polizei informieren ca. 800 Erstklässler Nur noch wenige Tage, dann heißt es wieder früh aufstehen für alle Schulkinder. Insbesondere für die Schulanfänger sind die ersten Tage mit viel Aufregung verbunden. Mit dem neuen Lebensabschnitt beginnt für sie auch die aktive und regelmäßige Teilnahme am ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 09:17

    POL-PDLU: Motorrad aus Parkhaus gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Montag, den 20.07.2026 zwischen 07:00 und 16:00 Uhr, wurde aus dem Parkhaus auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Ammoniakstraße ein Motorrad, eine KTM 690 SMC, im Wert von ca. 10.000 EUR entwendet. Sollten Sie Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail unter ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 07:38

    POL-PDLU: Einbruch in Kellerraum

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von 10.07.2026 bis 20.07.2026 verschaffte/n sich unbekannte/r Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße und brach/en im Keller gewaltsam zwei Abteile auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren