Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorrad aus Parkhaus gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Montag, den 20.07.2026 zwischen 07:00 und 16:00 Uhr, wurde aus dem Parkhaus auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Ammoniakstraße ein Motorrad, eine KTM 690 SMC, im Wert von ca. 10.000 EUR entwendet.

Sollten Sie Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

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