Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kellerraum

Speyer (ots)

Im Zeitraum von 10.07.2026 bis 20.07.2026 verschaffte/n sich unbekannte/r Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße und brach/en im Keller gewaltsam zwei Abteile auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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