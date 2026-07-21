PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kellerraum

Speyer (ots)

Im Zeitraum von 10.07.2026 bis 20.07.2026 verschaffte/n sich unbekannte/r Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße und brach/en im Keller gewaltsam zwei Abteile auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 15:49

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Parkstraße - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen-Süd (ots) - Am Freitag, den 17.07.2026, kam es zwischen 15:30 - 16:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Parkstraße 22 in Ludwigshafen. Aufgrund eines entgegenkommenden Linienbusses musste ein Personenkraftwagen rangieren und streifte dabei mit der rechten Fahrzeugseite, den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Personenkraftwagen am Frontstoßfänger links. Der Verursacher des ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 08:18

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsgefährdung

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 19.07.2026, gegen 18.30 Uhr, wurde von einem Zeugen gemeldet, dass auf der L 523 von Worms nach Bobenheim-Roxheim vor ihm ein Pkw mit etwa 15 km/h fahren würde, weiterhin habe dieser bereits einen schwarzen VW Passat Kombi sowie einen Motorradfahrer gefährdet, als er bei deren Überholvorgang urplötzlich nach links ausgeschert wäre, ohne dass es allerdings zu einem Unfall kam. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren