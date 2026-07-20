Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Parkstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, kam es zwischen 15:30 - 16:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Parkstraße 22 in Ludwigshafen. Aufgrund eines entgegenkommenden Linienbusses musste ein Personenkraftwagen rangieren und streifte dabei mit der rechten Fahrzeugseite, den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Personenkraftwagen am Frontstoßfänger links. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten der Meldung des Verkehrsunfalls nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten PKW-Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell